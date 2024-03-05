Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Kamil Karabörk atandı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, görevine başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından kabul edilen Karabörk'e başarılar diledi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, görevine başladı.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin'e atanan Karabörk'ü makamında kabul etti.
Karabörk'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Pehlivan, başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde personel tarafından karşılanan Kamil Karabörk, görevine başladı.