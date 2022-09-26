Mersin haberi... Mersin'de yanlışlıkla çöpe atılan altınları belediye personeli buldu Güncel Haberler Mersin habere göre Mersin'in Anamur ilçesinde, yanlışlıkla çöpe atılan altınlar belediye personelince bulunarak sahibine ulaştırıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde, yanlışlıkla çöpe atılan altınlar belediye personelince bulunarak sahibine ulaştırıldı. Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Mahallesi'nde oturan Abit ve Yeliz Satıcı çifti, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını çöpe attıklarını fark etti. Çiftin yardım istemesi üzerinde belediye tarafından görevlendirilen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ömer Yağ, depolama alanındaki atıkları inceledi. Yağ'ın çöplerin arasında bulduğu altınlar sahibine teslim edildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, tebrik ettiği personele teşekkür belgesi verdi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Polat Anamur Mersin Güncel Haberler

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