Mersin haberi! Mersin'de sıcak hava bunaltıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberi! Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

Mersin haberi! Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

Mersin gündem haberi: Mersin'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

 - Güncelleme:

Mersin'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 33, nem oranının da yüzde 66'ya ulaştığı kentte, sıklıkla kullanılan meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan vatandaşlar, güneşin etkisinden korunmak için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Yürüyüş yaptıkları İnönü Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalanlar da çardakların ve ağaçların altında dinlendi.

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan Hilal Görmez, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla gezmeye çıktık ancak gölgelik alan bulmakta da zorlanıyoruz. O yüzden serinlemek için çevrede çeşme arıyoruz." dedi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title