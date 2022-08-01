Mersin haberi! Mersin'de sıcak hava bunaltıyor Mersin gündem haberi: Mersin'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Mersin'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33, nem oranının da yüzde 66'ya ulaştığı kentte, sıklıkla kullanılan meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. Dışarı çıkan vatandaşlar, güneşin etkisinden korunmak için parklardaki gölgelik alanları tercih etti. Yürüyüş yaptıkları İnönü Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalanlar da çardakların ve ağaçların altında dinlendi. Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan Hilal Görmez, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla gezmeye çıktık ancak gölgelik alan bulmakta da zorlanıyoruz. O yüzden serinlemek için çevrede çeşme arıyoruz." dedi. Güncel AA / Aleyna Coşkun Mersin Güncel Haberler

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