Mersin haber... Tarsus'ta gıda denetimleri sürüyor
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Gelen Mersin haberine göre Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğünce 7 aylık dönemde gıda üretim ve satışı yapan 2 bin 96 iş yeri denetlendi.
Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğünce 7 aylık dönemde gıda üretim ve satışı yapan 2 bin 96 iş yeri denetlendi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 7 aylık döneminde 1776 gıda satış ve toplu tüketim, 308 gıda üretim ve 12 yem üretim işletmesinin denetlendiği, 105 numune alındığı belirtildi.
Açıklamada, denetimler sonucunca 9 işletmeye 109 bin lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.
AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel