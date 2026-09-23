Mersin Erdemli'de tanker kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti

Mersin Erdemli'de tanker kadına çarptı, kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Erdemli ilçesinde M.A. yönetimindeki tanker, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü M.A. gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
M.A. yönetimindeki 31 AUD 767 plakalı tanker, Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Pakize Aksay'a çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aksay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksay'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA