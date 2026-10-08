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Mersin Erdemli'de Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14. kattan düşüp öldü

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Mersin Erdemli'de Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14. kattan düşüp öldü
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde bulunan apartmanın 14'üncü katından iddiaya göre düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ŞARKICI Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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