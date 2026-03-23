Mersin'de Eşini Kaybeden Adam: 'Bu Adaletsizlik, Bu Ceza Çok Az'

MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında eşi Eda Uka'nın (69) ölümüne, kendisinin de yaralanmasına neden olan belediye otobüs şoförüne verilen 2 yıl 11 ay hapis cezasını az bulan İhsan Uka, "50 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Başına aldığı darbeyle kucağıma düştü. Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın. Bu ceza çok az, bu adaletsizlik" dedi.

Kaza, geçen yıl 16 Ekim'de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde meydana geldi. Cennet Kemik (40) yönetimindeki belediye otobüsü, araçlarını otoparka park ettikten sonra hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Eda ve İhsan Uka çiftine çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada başına darbe alan Eda Uka ile İhsan Uka, hastanede tedavi altına alındı. İhsan Uka tedavisinin ardından taburcu olurken, Eda Uka ise 20 Ekim'de yaşamını yitirdi. Kazadan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan otobüs şoförü Kemik, Uka'nın ölümünün ardından 31 Ekim'de tutuklandı. Cennet Kemik, 2 ay sonra tahliye edildi.

ŞOFÖR KUSURLU BULUNDU

Kazanın ardından düzenlenen bilirkişi raporunda Cennet Kemik kusurlu tespit edilirken Uka çiftinin ise kural ihlallerinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianameyle dava açıldı. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan otobüs şoförü Cennet Kemik, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kemik'in sürücü belgesine de 11 ay süreyle el konuldu.

'50 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Karara itiraz eden Uka ailesi, şoför Cennet Kemik'in aldığı cezanın yeterli olmadığını savundu. İhsan Uka, "Kaza günü aracımızı otoparka park ettikten sonra hastaneye doğru yürümeye başladık. Karşıya geçerken kaldırıma birkaç adım kala belediye otobüsü bize çarptı. Eşim, başına aldığı darbeyle kucağıma düştü. 50 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Her gecesi ayrı bir azap. Görecek günleri, sevecek torunları vardı. Psikolojik tedavi görüyorum. Hala olayı atlatamadım. Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın. Bu ceza çok az, bu adaletsizlik. Allah kimsenin başına vermesin. Şoförler de daha dikkatli araç kullansın" dedi.

'CEZA İÇİMİZİ SOĞUTMADI'

Çiftin çocukları Mert Uka (33) ise "Kazadan yarım saat sonra haberim oldu. 1 saat sonra hastaneye geldim. Geldiğimde babam acil servisteydi, annemin durumu ağırdı. Doktorlar annemin kafatasının çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğunu söyledi. Annem 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Karşı taraftan şikayetçi olduk, yasal sürecimiz başladı. Yargı sürecinin ardından hakim 2 yıl 11 ay gibi bir ceza verdi. Şu anda da bu cezanın bir yatarı yok. Almış olduğu ceza içimizi hiç soğutmadı. Gönül isterdi ki daha caydırıcı bir ceza olsun. Ama maalesef verilen cezanın neticesinde şu an dışarıda geziyor. Dileğimiz; bizim canımız yandı başka canlar yanmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı