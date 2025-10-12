Haberler

Mersin'deki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Kazada yaralanan Mustafa Uçman, hastanede tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün Sarıkaya Mahallesi'nde şarampole yuvarlandığı kazada yaralananlardan Mustafa Uçman (66), tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçman'ın yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanmış, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
