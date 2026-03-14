Haberler

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleniyor, can kaybı veya yaralı yok.

Akdeniz ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın en üst katındaki asansör boşluğunda yangın çıktı. Binadaki görevlilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin Valisi Atilla Toros da hizmet binasına gelerek İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'dan bilgi aldı. Vali Toros, küçük çaplı çıkan yangının erken müdahale ile büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını kaydeden Toros, herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

