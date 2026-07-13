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Mersin'de Yörük çadırından ayrıldıktan sonra kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Mersin'de Yörük çadırından ayrıldıktan sonra kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Yörük çadırından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ümmü Pancar için jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, Yörük çadırından çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ümmü Pancar (44) için arama çalışması başlatıldı.

Bozyazı ilçesine bağlı Elmakuzu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı Yörük çadırından dün çıkan ve geri dönmeyen Ümmü Pancar'a ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, engebeli arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Dron ve İHA ile havadan destek sağlanan arama çalışmasında, karada ise jandarmanın eğitimli arama kurtarma köpekleri iz sürüyor. Zorlu arazi şartlarında Ümmü Pancar'ı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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