Mersin'de Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 9 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.20 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Tarsus yönüne ilerleyen 31 ALL 471 plakalı TIR, yolda daha önce meydana gelen hasarlı kazadan kaynaklı trafik yoğunluğunu fark ederek yavaşladı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen 07 AC 0021 plakalı yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.