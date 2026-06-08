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Anamur'da Yaya Geçidinden Geçmeye Çalışan Suriyeli Kadın Hayatını Kaybetti

Anamur'da Yaya Geçidinden Geçmeye Çalışan Suriyeli Kadın Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Anamur ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Abdurrahim (59), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Abdurrahim (59), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mamure Kalesi girişinde bulunan yaya geçidinden ailesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Abdurrahim'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BRE 117 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan Abdurrahim'in öldüğünü belirledi. Abdurrahim'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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