Haberler

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesapları üzerinden toplamda 1 milyar 39 milyon lira para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

MERSİN'de düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarından 1 milyar 39 milyon 348 bin 153 lira tutarında para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasadışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen suç yapılarına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen mali analiz ve teknik incelemelerde, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka ve kripto varlık hesapları üzerinden toplam 1 milyar 39 milyon 348 bin 153 lira tutarında para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynattıkları ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 16 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 255 bin TL nakit para, 1 çelik kasa, 1 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca fişeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti