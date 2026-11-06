Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 49 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 49 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda 49 kilogram esrar, 1 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kokain ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Z.S.A, Y.E.A, S.B, B.K. ve A.A. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 49 kilogram esrar, 1 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 700 mililitre amonyak ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti

Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Sena öğretmene acı veda! Gözyaşları sel oldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında51

Nereden nereye! İbretlik bir hikaye
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Financial Times: İran, 2024-2025'te Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş etti

İran savaşa önceden hazırmış! Rusya'ya verdikleri sipariş ortaya çıktı
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim12

İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim