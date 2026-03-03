Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki incelemede 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 4 şişe aseton ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tartışma yaratan görüntüler!