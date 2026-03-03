Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Mersin'de 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki incelemede 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 4 şişe aseton ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci