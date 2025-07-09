Mersin'de Uydu Takip Cihazı ile İzlenecek Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Alata’ Denize Bırakıldı

Mersin'de Uydu Takip Cihazı ile İzlenecek Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Alata’ Denize Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi tarafından yürütülen deniz kaplumbağalarının izlenmesi projesi kapsamında, uydu cihazı takılan 'Alata' adlı yeşil deniz kaplumbağası denizle buluşturularak takip edilmeye başlandı. Proje, kaplumbağaların göç yolları ve beslenme alışkanlıklarının öğrenilmesini hedefliyor.

Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, uydu takip cihazı takılan ve "Alata" adı verilen deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, "Alata"nın suyla buluşturdukları en büyük kaplumbağalardan biri olduğunu söyledi.

Kaplumbağanın yaşının 75-80 arasında, kabuk boyunun da 97 santimetre olduğunu dile getiren Ergene, "Alata"nın yolculuğu boyunca kendilerine güzel bilgiler sağlayacağını belirtti.

Ergene, bu kez farklı uydu cihazı kullandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cihaz sadece konum değil aynı zamanda sıcaklık ve derinlikle ilgili de bilgi verecek. 'Hangi bölgedeler, neredeler, nasıl besleniyorlar, hangi bölgeleri besin alanı olarak seçiyorlar?' gibi sorular hakkında bilgi almış olacağız. Özellikle sıcaklık bizim için önemli veri kaynağı olacak. İklim değişikliği hepimizin en büyük problemlerinden biri. İklim değişikliğiyle ilgili olarak 'Acaba bu hayvanların göç yollarında değişiklik var mı?' sorusuna karşılık küçük de olsa bilgi vermiş olacak."

Kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Kızkalesi", "Mersin Üniversitesi", "Atlas" "Soli" ve "Yüzüncü Yıl Davultepe" adlı yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu

Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda 'Başsağlığı' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı

Sanığın sözü salonda tansiyonu yükseltti! Ailelerden biri fenalaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.