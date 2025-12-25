Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 6 kişiye gözaltı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbetmekten gözaltına alınan şüpheliler C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.T., C.T. ve E.T. tutuklanırken, C.T., M.T., H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araç sürücüsü C.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek' maddesi uyarınca 4 bin 153 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.