Haberler

Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 6 kişiye gözaltı

Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 6 kişiye gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbeden 3 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüye ise ceza uygulandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbetmekten gözaltına alınan şüpheliler C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.T., C.T. ve E.T. tutuklanırken, C.T., M.T., H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araç sürücüsü C.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek' maddesi uyarınca 4 bin 153 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş