Mersin'de Trafik Kazasında Bir Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trafik Kazasında Bir Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin çöp toplama kamyonuna ve temizlik işçilerine çarptığı kazada bir işçi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Sürücü alkollü çıkarken, tutuklandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobilin çöp toplama kamyonuna arkadan çarpması sonucu o sırada konteynerden çöp boşaltan temizlik işçilerinden Adem Oğuz (44) hayatını kaybetti, Yusuf Alataş (42) ağır yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Ali B., tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında ilçedeki Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ali B. yönetimindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, Adem S.'nin kullandığı belediyeye ait 33 ADE 207 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. O sırada konteynerden kamyona çöp boşaltan temizlik işçileri Adem Oğuz ve Yusuf Alataş ağır, Ali B. ve yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Oğuz'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Diğer temizlik işçisi Alataş'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali B.'nin 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Ali B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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