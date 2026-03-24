Mersin'de 1 haftada 904 araç trafikten men edildi
Mersin'deki 1 haftalık denetimlerde 111 bin 277 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 904'ü eksiklik nedeniyle trafikten men edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 738 hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 16-22 Mart'ta yapılan denetimlerde 111 bin 277 araç kontrol edildi.
Araçlardan eksiklik tespit edilen 904'ü trafikten men edildi.
Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 738 hükümlü yakalandı.
Ekipler "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında ise 1644 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.