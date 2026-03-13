Haberler

Mersin'de trafik denetimleri 360 derece kameralı motorize ekiplerle sürüyor

Güncelleme:
Mersin'de 360 derece kameralı sisteme sahip motorize timle trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte trafik denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde 360 derece kameralı sisteme sahip motorize timleri görev yaptı.

Motorize timler trafikte kurallara uymayan sürücülere ceza uyguladı.

Çeşitli ihlaller yapan sürücüler 360 derece kamera sistemiyle kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
