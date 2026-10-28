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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MERSİN'de polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği A.A., B.D., A.C.E., E.K.,V.G., V.S.ve S.S.'nin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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