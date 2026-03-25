Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde, D-400 kara yolunda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İ.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, D-400 kara yolu Yenikaş Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik