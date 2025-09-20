Haberler

Mersin'de Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye 10 Bin 260 Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de TAG Otoyolu'nda ters yönde araç kullanarak kazaya sebep olan sürücü İ.A.'ya 10 bin 260 lira ceza kesildi. Ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Mersin'de otoyolda ters yönde araç kullanan ve kazaya sebebiyet veren sürücüye 10 bin 260 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ters yönde araç kullanarak kazaya neden olan ve olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada araç sürücüsünün İ.A. olduğu belirlendi.

Ekiplerce yakalanan İ.A'ya kural ihlallerinden dolayı 10 bin 260 lira ceza verildi, ehliyetine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Tüm parasını alıp katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.