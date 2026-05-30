Mersin'de tekstil ürünleri satan işletmede çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir tekstil işletmesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hasar oluşurken, olay anı yaka kamerasına yansıdı.
Tozkoparan Mahallesi'ndeki işletmenin malzeme deposu bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangına müdahale anları, itfaiye ekiplerinin yaka kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay