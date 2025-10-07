Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 4 Ölü, 14 Yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan şoför Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan Şerife Evdilek, Hakan Yılmaz, Mustafa Uçman ve Şenay Yıldırım'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

VALİ TOROS KAZA YERİNDE

Mersin Valisi Atilla Toros, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklaması yapan Toros, "Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyan minibüs sabah saatlerinde maalesef 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetti, 14 yaralımız çeşitli hastanelere sevk edildi. Onların durumunu yakından takip ediyoruz. Erdemlimizin, Mersinimizin, hepimizin başı sağ olsun. Son derece üzücü bir kaza. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRALI