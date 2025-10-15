Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Faciasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de meydana gelen kazada domates hasadı için giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. Yaralı Hakan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralananlardan Hakan Yılmaz (50), tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Hakan Yılmaz'ın cenazesinin Erdemli ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Erdemli'de 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole devrilmiş, 6 kişi yaşamını yitirmiş, sürücünün de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Cemal K. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

