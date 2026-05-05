Mersin'de tarihi eser operasyonunda Tevrat ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Tevrat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada 24 sayfalık Tevrat, deri üzerine el yazması levha ve 3 telefon ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
El konulan tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal