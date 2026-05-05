Haberler

Mersin'de tarihi eser operasyonunda Tevrat ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Tevrat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Tevrat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 24 sayfalık Tevrat, deri üzerine el yazması levha ve 3 telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

El konulan tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia: 80 ayrı bombaya bölünen füzelerimiz var

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

Skandal itiraf: Taş atanı öldürüyoruz
Premier Lig kupasının hazırlık sürecine beğeni yağıyor

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler