Haberler

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 El Yazması Kur'an-ı Kerim Ele Geçirildi

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 El Yazması Kur'an-ı Kerim Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen operasyonda el yazması 4 Kur'an-ı Kerim ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma devam ediyor.

MERSİN'de düzenlenen operasyonda el yazması olduğu belirtilen 4 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Bozyazı ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir kişi tespit etti. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan jandarma el yazması olduğu belirtilen 4 adet Kur'an-ı Kerim buldu.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay

Avukat suikastında gözaltılar arttı! Tek ihtimal giderek güçleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.