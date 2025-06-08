Mersin'de Tabiat Parkında Kaybolan Sevgül Barış İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Mersin'de Tabiat Parkında Kaybolan Sevgül Barış İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kaybolan 40 yaşındaki Sevgül Barış için arama çalışmaları devam ediyor. Barış'ın kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.

MERSİN'de tabiat parkında kaybolan Sevgül Barış'ı (40), arama çalışmaları başlatıldı.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Sevgül Barış, iddiaya göre; dün akşam Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. Barış'ı bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi. Gece boyunca tabiat parkında yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Ekiplerin Barış'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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