Mersin'de suç örgütüne operasyonda 16 tutuklama

MERSİN'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kentte suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, 'ateşli silahla yaralama', 'suç üstlenme', 'iş yeri kurşunlama', 'örgütün silah ve mühimmatlarının yakalanması' ve 'görevli polis memurlarının tehdit edilmesi' eylemlerine karışan 27 şüpheli tespit edildi. 18 şüpheli operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 tam otomatik tüfek, 1 av tüfeği, 5 av tüfeğine ait şarjör, 1 otomatik tüfek seyyar dipçiği, 3 AK-47 şarjörü, 218 AK-47 fişeği, 905 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, ?251 sentetik uyuşturucu hap, 1 adet dron, 3 sustalı bıçak ve ?159 bin 400 TL ile 600 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelerin 7'si tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salındı. Ayrıca cezaevinde olan 9 şüpheli de bahse konu suçlardan tutuklandı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı