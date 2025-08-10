Mersin'de Staj Yapan Öğrenci Denizde Kayboldu, Cansız Bedenine Ulaşıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için denize giren İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencisi Berkan Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdi.

Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.