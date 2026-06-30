Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Mersin'de sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışı sahte ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 2 hard disk ve USB bellek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.