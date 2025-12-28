Mersin'de Şiddetli Rüzgar Evi ve 200 Yıllık Meşe Ağacını Vurdu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu, 200 yıllık meşe ağacı devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece saatlerinde ilçede şiddetli rüzgar etkili oldu. Karayakup Mahallesi'nde boş bir evin çatısı rüzgarın şiddetiyle yerinden koparak bir çam ağacının üzerine düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, düşme ve yeniden savrulma riskine karşı çatı vinçle bulunduğu yerden alınarak güvenli şekilde bölgeye indirildi. Aynı mahalledeki Olukönü mevkisinde ise bölgenin simgelerinden yaklaşık 200 yıllık meşe ağacı, rüzgara dayanamayarak devrildi. Fırtına nedeniyle kopan elektrik telleri yüzünden bölgede enerji kesintisi yaşandı. Rüzgarın etkisini azaltmasının ardından elektrik hatlarının onarımı için ekipler çalışma başlattı.

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: MERSİN,