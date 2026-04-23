Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan genç için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde, 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Jandarma, polis, itfaiye, Sahil Güvenlik, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, Berdan Nehri boyunca arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalara dronla destek sağlanırken dalgıçlar su altında arama yapıyor.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz