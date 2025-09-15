Haberler

Mersin'de Şehirlerarası Otobüste Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, yolcuları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

M.B. (37) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otobüsün motor kısmı, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Yangını fark edip aracı durduran sürücü yolcuları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
