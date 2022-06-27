Mersin'de şarkıcı Koray Avcı konser verdi Şarkıcı Koray Avcı, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sahne aldı. Şarkıcı Koray Avcı, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sahne aldı. Silifke Belediyesi tarafından Göksu Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, şarkılarını müzikseverler için seslendirdi. Konser alanını dolduran dinleyiciler, Avcı'nın şarkılarına eşlik etti. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da sanatçıya sahnede Silifke yoğurdu ikram etti, çeşitli hediyeler verdi. Festival, sanatçının konseriyle sona erdi. AA / Burcu Kaya - Güncel Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Koray Avcı Mersin Güncel Haberler

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