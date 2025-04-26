Mersin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Araç sürücüleri trafikte zorluk çekti.
Mersin'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezi ile Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel