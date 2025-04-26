Mersin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mersin'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezi ile Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.