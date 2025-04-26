Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Mersin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mersin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Araç sürücüleri trafikte zorluk çekti.

Mersin'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezi ile Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.