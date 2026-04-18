Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolların çökmesine ve tarım alanlarının su altında kalmasına neden oldu. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bölgede yürütülen çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı kentte, özellikle Silifke'ye bağlı kırsal Keben ve Kargıcak mahallelerinde sağanak etkili oldu. Oluşan sel suları nedeniyle Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkisinde yolun bir bölümünde çökme oluştu. Sel suları, bölgedeki tarım arazileri ile seralara da zarar verdi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

