Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

Güncelleme:
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri kapsamında vatandaşlar iftar programında bir araya geldi. Başkan Vahap Seçer, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ramazan Şenlikleri" kapsamında vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen şenliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla iftar yaptı.

Seçer, burada, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir arada olmak, sofrayı paylaşmak, kavuşmak, kaynaşmak, dertlerimizi, mutluluğumuzu paylaşmak hepimizi iyi hissettiriyor. Zaten ramazanın en güzel örneklerinden bir tanesi de bu. İnsanları bir araya getirmesi, paylaştırması, var olanın yok olana, yoksul olana katkı sunmasıdır." diye konuştu.

İftarın ardından dua edilen şenlikler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şenliklerde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

Koro üyeleri, konserde şarkı, türkü ve marşlar seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri, kent merkezi ve ilçelerde farklı noktalarda devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
