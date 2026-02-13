Akaryakıt istasyonundan para ödemeden kaçan şüpheli, yakalandı

MERSİN'de plakasız şekilde aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan şüpheli Y.G., yakalandı.

Merkez Toroslar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan ön ve arka plakası bulunmayan bir otomobilin akaryakıt aldığı ve ücretini ödemeden istasyondan kaçtığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda şüpheli Y.G., yakalandı. Araç sahibi Y.G.'ye çeşitli trafik maddelerinden toplamda 53.832 TL para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.