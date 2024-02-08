Mersin'de Otomobilde 1158 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

MERSİN'de, otomobilde 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesinde, bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Plakası tespit edilip durdurulan otomobilde, multimedya görüntü sistemi ve vites konsolu kısmına gizlenmiş halde 1158 uyuşturucu hap bulundu. Sürücü D.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.