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Mersin'de otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı

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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Söğütlüpınar Caddesi'nin kesiştiği noktada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PKZ 853 plakalı otomobil ve 33 T 1013 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kazada taksideki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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