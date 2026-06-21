Mersin'de otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Söğütlüpınar Caddesi'nin kesiştiği noktada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PKZ 853 plakalı otomobil ve 33 T 1013 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Kazada taksideki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay