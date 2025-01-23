Mersin'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın: Bir Çalışan Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında oto yıkama dükkanında çalışan 43 yaşındaki Ömer Coşar yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından işletmeye giren ekipler, geceyi burada geçirdiği öğrenilen işçi Ömer Coşar'ın (43) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Coşar'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel