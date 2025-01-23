Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı

Mersin'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın: Bir Çalışan Hayatını Kaybetti

Mersin'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın: Bir Çalışan Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında oto yıkama dükkanında çalışan 43 yaşındaki Ömer Coşar yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından işletmeye giren ekipler, geceyi burada geçirdiği öğrenilen işçi Ömer Coşar'ın (43) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Coşar'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
img

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
img

Ünlü restoran zincirinde vatandaşa neler yedirmişler neler
img

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.