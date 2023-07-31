Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
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Mersin'de organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için düzenlenen dron destekli şafak operasyonunda 9 şüpheli, yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 20 gram esrar, 134 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Mersin'de organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için düzenlenen dron destekli şafak operasyonunda 9 şüpheli, yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 20 gram esrar, 134 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel