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Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Operasyonda silah, mermi, sentetik ecza ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Mersin'de bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda "silahla yaralama", "suç üstlenme", "iş yeri kurşunlama" ve "görevli polis memurlarının tehdit edilmesi" gibi olaylara karışan 27 şüphelinin kimliği belirlendi.

Soruşturma kapsamında aranan 9 şüphelinin, farklı suçlar nedeniyle cezaevinde oldukları tespit edildi.

Diğer 18 şüpheli ise polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda tam otomatik tüfek, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 251 sentetik ecza, şarjör, dipçik, fişek, mermi, dron, 3 sustalı bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 159 bin 400 lira ve 600 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli, savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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