'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

Bakan Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 17 örgüt üyesi tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı. 19'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

