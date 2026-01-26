'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı
Bakan Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 17 örgüt üyesi tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Bakan Yerlikaya: Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı. 19'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel