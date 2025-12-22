Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu
BABASI GÖZALTINA ALINDI
Mersin'in Anamur ilçesinde okul bahçesinde müdür Ender Kara'yı tüfekle vuran 7'nci sınıf öğrencisi M.K.'nin babası Y.K. (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan Y.K.'ye ait tüfeğe de el konuldu. Y.K., jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel