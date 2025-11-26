Haberler

Mersin'de Öğretmene Çarpan Motosiklet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletiyle çarptığı öğretmen Gülşen Tınas'ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletiyle çarptığı 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas'ın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 24 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öğretmenler Günü kutlaması için akşam saatlerinde velileriyle buluşacağı kafeye gitmek için evden çıkan Gazipaşa İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tınas, bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken M.K.Ç. idaresindeki 33 ALM 350 plakalı motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

