Mersin'de narkotik operasyonunda panelvanda 256 bin 900 sentetik hap ele geçirildi

Mersin'de narkotik operasyonunda panelvanda 256 bin 900 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de hastane otoparkına bırakılan panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, aracın sahibinin ikametinde 413 uyuşturucu hap bulundu.
Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.
Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.