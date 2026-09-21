Haberler

Mersin'de narkotik operasyonunda panelvanda 256 bin 900 sentetik hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de narkotik operasyonunda panelvanda 256 bin 900 sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de hastane otoparkına bırakılan panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, aracın sahibinin ikametinde 413 uyuşturucu hap bulundu.

Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasından ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: Onlarca gözaltı var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda