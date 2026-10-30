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Mersin'de narkotik operasyonunda 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Mersin'de narkotik operasyonunda 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Mersin'de narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

MERSİN'de narkotik polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği Y.K. ve H.B.'nin yakalanması için saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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